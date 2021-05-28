США призвали ВОЗ к проведению второго этапа изучения происхождения коронавируса

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. США расценивают предыдущий этап проведенного по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучения происхождения коронавируса как "недостаточный" и призывают перейти ко второму этапу, в ходе которого изыскания должны вновь вестись в том числе на территории Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН.

"Первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной. Мы призываем к оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике", - отметило американское постпредство. По его словам, "исключительно важно, чтобы Китай предоставил независимым экспертам всесторонний доступ к полным, первоначальным данным и образцам", которые позволили бы "понять источник вируса и ранние стадии пандемии".

В миссии США заявили также, что ценят "заявленную приверженность ВОЗ" переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.