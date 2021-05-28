Эксперты ВОЗ подготовят предложения о новом этапе изучения источника коронавируса

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовят для генерального директора организации предложения о проведении второго этапа изучения происхождения коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Она пояснила, что предложения для генерального директора ВОЗ о проведении нового этапа изучения происхождения коронавируса подготовит "техническая команда, которая готовила оценки [ситуации] для первого доклада" на эту тему. "Полагаю, что мы должны будем также обратиться к другим экспертам", - отметила она, добавив, что не располагает календарным графиком, касающимся нового этапа исследований.

США заявили в четверг, что расценивают первый этап проведенного по инициативе ВОЗ изучения происхождения коронавируса как "недостаточный" и призывают приступить ко второму этапу. В сообщении, распространенном постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН, содержится призыв к "оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике". В миссии США отметили, что ценят "заявленную приверженность ВОЗ" переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным эксперты считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.