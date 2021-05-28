В Думе заявили, что российская "Википедия" не подпадает под действие закона об иноагентах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская "Википедия" не занимается политической деятельностью, поэтому не может получить статус НКО, выполняющего функции иностранного агента. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ответ на опасения организации насчет попадания в перечень НКО-иноагентов.

Ранее директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру", представляющего интересы организации в России, Станислав Козловский на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что российская "Википедия" может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия филиала в РФ. Ранее "Википедия" была включена в предварительный перечень ресурсов, которые планируется обязать открывать в РФ представительства или уполномоченные юридические лица.

"Вики уже представлена в России некоммерческим партнерством "Викимедиа ру". Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах", - отреагировал Горелкин.

По его словам, в рамках законопроекта о представительствах IT-гигантов "Википедии" было бы правильно открыть свой кабинет в системе РКН для обмена юридически значимой информацией". "Все же к размещаемым пользователями статьям иногда возникают вполне законные претензии. В остальном опасения директора "Викимедиа ру" представляются надуманными", - считает парламентарий.

Депутат уверен, что ресурс обладает всеми главными признаками соцсети, в числе которых свободная регистрация, создание всего контента пользователями и его модерация. "До сих пор ни одна зарубежная соцсеть или дочерние структуры соцсетей в России не были признаны иностранными агентами, даже речи об этом не заходило. Если считать "Википедию" политическим субъектом, как предлагает господин Козловский, то придется распространить это отношение на все соцсети вообще. А это бессмысленно и нереально", - убежден Горелкин.

О законопроекте

В пятницу комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект, регулирующий деятельность крупных IT-компаний и содержащий комплекс мер принуждения для ресурсов-нарушителей. Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний".

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться.