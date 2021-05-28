Жителей Санкт-Петербурга с 29 мая начнут прививать от коронавируса на дачах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции на территории садоводств для жителей Санкт-Петербурга начнется 29 мая, для этого будут организованы выездные бригады медиков. Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"На этой неделе расширяем географию прививочной кампании - начинаем вакцинировать петербуржцев на дачах. Ежегодно с мая по сентябрь туда выезжают около 2,5 млн человек. Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Дружба" Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. Жители этого СНТ могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона", - написал Эргашев на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что на прививку в садоводстве записалось более 40 человек. Вакцинацию будет проводить выездная бригада 94 поликлиники Невского района Санкт-Петербурга. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора, дальнейшие выезды будут проходить по заявкам от садоводств.

Всего в Петербурге привились от коронавируса почти 672 тыс. человек, из них 563 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. В городе работают более 130 прививочных пунктов, сформированы мобильные бригады. Запас вакцины в Петербурге составляет более 144 тыс. доз.

"Мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трех вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последний препарат пользуется большим спросом - многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города", - добавил Эргашев.

По последним данным, в Петербурге выявили 437 192 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 402 723 человека, умерли 14 226. За последние сутки в городе выявили 840 случаев заражения.