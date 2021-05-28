Рухнувший автомобильный мост в Ивановской области восстановит виновник происшествия

ТАСС, 28 мая. Автомобильный мост через реку Теза в селе Холуй Ивановской области, который обрушился после того, как на него заехала груженная песком фура, оставив село без прямого сообщения с районным центром, будет восстановлен за счет виновника происшествия. Об этом сообщили журналистам в пятницу в департаменте дорожного строительства региона.

"Собственник транспортного средства уже установлен. Он за свой счет восстановит мост в течение месяца", - сообщили в департаменте.

Деревянно-балочный мост через реку Теза в Холуе является аварийным, движение транспорта по нему было ограничено автомобилями весом до 3,5 тонны. К строительству нового железобетонного моста ивановские власти планировали приступить еще в 2020 году, однако в последующем сроки были скорректированы. "В настоящий момент разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла государственную экспертизу. С учетом чрезвычайной ситуации с мостом планируем начать работы в текущем году", - сообщили в департаменте.

Обрушение моста в Холуе произошло днем 28 мая после того, как на него заехала груженная песком фура. В результате случившегося водитель не пострадал. Мост является важным инфраструктурным объектом поселка, связывая между собой два побережья, на одном из которых расположены практически все объекты соцобеспечения - сады, школа, аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, он обеспечивал Холуй прямым автомобильным сообщением с райцентром.

Сейчас на месте организована лодочная переправа. Через гидроузел № 4 Тезянской шлюзованной системы в Холуе организовано движение пешеходов.