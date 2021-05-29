Работы по расчистке русел на Таймыре после разлива ГСМ начнутся в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Подготовительные работы по расчистке русел водоемов на Таймыре после разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3, случившегося ровно год назад, начнутся в этом году. Работы планируется провести за счет средств федерального бюджета, сообщил ТАСС министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

"В этом году начнутся подготовительные работы по расчистке русел ручья Безымянный, рек Амбарная и Далдыкан и озера Пясино. Будут уточнены контуры загрязнения водных объектов, в последующем будет разработана проектно-сметная документация. Работы по разработке проекта и расчистке планируется провести за счет средств федерального бюджета", - сообщил Борзых.

Он добавил, что в этом году после того, как сойдет лед на водоемах, будет продолжено наблюдение за состоянием водных объектов. "Для оценки динамики загрязнения точки отбора и контролируемые загрязняющие вещества будут соответствовать программе наблюдения 2020 года", - сообщил он. По словам министра, на водоемах, подвергшихся загрязнению, будут установлены дополнительные боновые заграждения.

Активные работы по восстановлению экосистемы в этом году продолжит и компания "Норникель". "В этом году возобновляются активные работы, нами разработан проект рекультивации. <…> Проводим повторную оценку загрязненных территорий, оценку нашей работы в прошлом году, и в соответствии с ней возобновляем работы, будет проводиться очистка загрязненных территорий и восстановления нарушенных земель после техники", - сообщил журналистам генеральный директор Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") Сергей Липин, добавив, что активные работы начнутся после снеготаяния - 5-10 июня.

В прошлом году компания провела очистку берегов водоемов общей площадью 32 тыс. кв. м, сообщил Липин. Также он отметил, что в рамках рекультивации было вывезено порядка 180 тыс. тонн загрязненного грунта.

По словам Борзых, в этом году на участках со значительными нарушениями почвенного покрова будут проведены работы для создания плодородного слоя. Министр также напомнил, что в прошлом году ведомство направило "Норникелю" требование о возмещении причиненного ущерба животному и растительному миру. "Компания подошла ответственно к данному вопросу и приняла решение провести комплекс мероприятий по восстановлению экосистемы пострадавшей территории", - сообщил Борзых, добавив, что Сибирский федеральный университет разработал такой проект и компания согласилась с предложениями ученых.

О разливе

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.