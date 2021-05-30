Крымский депутат заявил, что белорусы хотят летать в Крым на отдых и оздоровление

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Жители Белоруссии поддерживают открытие прямого авиасообщения между Минском и Симферополем, поскольку хотят летать в Крым на отдых и оздоровление, сообщил в воскресенье ТАСС председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям регионального Госсовета Юрий Гемпель.

"Я буквально недавно встречался с представителем одной из общественных организаций Белоруссии, и мы оговаривали эти вопросы. Он открыто заявил, что белорусы хотят летать в Крым. Поэтому на сегодняшний день надо искать правильное решение и дать возможность гражданам своего государства, в частности Белоруссии, в летний курортный сезон получать оздоровление у нас на полуострове", - добавил Гемпель.

Глава национальной белорусской авиакомпании "Белавия" Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что перевозчик не планирует совершать авиарейсы в Крым, пояснив, что "должно быть политическое признание Крыма, в данном случае, как [часть] российского государства".

Гемпель считает, что "если было бы желание белорусской стороны, то можно было бы все эти вопросы порешать в рабочем порядке". "На мой взгляд, самое простое - это заменить авиакомпанию", - сказал депутат.

Он считает, что "Белавиа" на крымском направлении могут заменить российские авиакомпании. "Авиакомпании российские, допустим, могли бы выполнять эти рейсы. Просто на сегодняшний день я не вижу желания белорусской стороны подойти к этому вопросу прагматично и наладить воздушное сообщение между Крымом и Белоруссией, прежде всего, в интересах самих граждан Белоруссии, которые любят Крым, приезжали всегда сюда и на сегодняшний день у них огромное желание бывать летом, отдыхать, оздоравливаться у нас на полуострове", - отметил Гемпель.

Председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец отметил, что "сейчас именно тот момент, когда сложились все предпосылки для запуска прямых рейсов". "У "Белавиа" есть уникальный шанс стать первой иностранной авиакомпанией в Крыму. Я уверен, что это решение и экономически и политически обосновано, но надо понимать, что ведутся переговоры и с другими иностранными авиакомпаниями, и основные прибыли получит тот, кто первый зайдет на крымский рынок. Поэтому если белорусская сторона сейчас не поторопится, то в будущем будет кусать локти и жалеть о неполученной прибыли", - считает крымский общественник.

Белорусско-крымское пространство

24 мая саммит Евросоюза из-за инцидента с самолетом ирландской Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над их территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа".

Воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск - Симферополь, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Власти Крыма также предложили Белоруссии расширить сотрудничество и создать единое белорусско-крымское пространство. Председатель парламента российского региона Владимир Константинов заявил о необходимости наладить прямое сообщение и пригласил на отдых белорусских туристов.

29 мая состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи для проведения неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи главы государств поручили министерствам транспорта двух стран "организовать все аспекты воздушного сообщения". В то же время, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос о возможности полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым на встрече в Сочи не поднимался.