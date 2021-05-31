На Филиппины доставили третью партию вакцины "Спутник V"

БАНГКОК, 31 мая. /ТАСС/. Третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена поздно вечером в воскресенье на Филиппины. Об этом в понедельник сообщило Филиппинское агентство новостей .

По его информации, эту партию власти намерены использовать в районах страны с высоким уровнем заражения инфекцией. Получателями первых двух партий "Спутника V" в основном были медицинские работники в нескольких городах, входящих в Манильскую агломерацию.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,22 млн, вылечились более 1,14 млн человек, умерли 20,8 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna и российского препарата "Спутник V", а также препаратов американской фирмы Pfizer, британско-шведской компании AstraZeneca, китайского производителя Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.