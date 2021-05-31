Эксперт Минздрава призвал не переходить на вейпы при попытке бросить курить

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал не заменять сигареты на вейпы и IQOS при попытке бросить курить, так как это не спасает от никотиновой зависимости.

"Ни в коем случае нельзя рекомендовать электронные сигареты, IQOS, другие гаджеты, содержащие никотин, как альтернативу для снижение вреда [от курения], так как никотиновая зависимость все равно остается. Только полный отказ от никотина в разы уменьшает риски для здоровья", - сказал Брюн ТАСС.

По его словам, для юного организма токсический фактор от курения вейпов, кальянов, табака и иной никотинсодержащей продукции оказывается в разы выше, чем для взрослого.

"Табак может причинить катастрофический вред для юного организма. Для детей и подростков токсический эффект табака и иной никотинсодержащей продукции сказывается на задержке умственного и физического развития. Ухудшается успеваемость, возрастают риски для других аддикций, общее здоровье нарушается, особенно со стороны респираторной и сердечно-сосудистой системы", - напомнил Брюн.

31 мая традиционно отмечается Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.