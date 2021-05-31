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Пандемия COVID-19

Правительство Индии обсуждает с местной компанией выпуск в стране "Спутника Лайт"

"Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, которая будет применяться в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) ведет переговоры с правительством Индии о приобретении и производстве в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

Переговоры начались после того, как на прошлой неделе индийские власти направили просьбу всем заинтересованным сторонам, включая российского производителя и его индийских партнеров, ускорить процедуру подачи заявки на получение одобрения регулирующими органами для использования "Спутника Лайт".

С этой целью индийское правительство предложило провести в кратчайшие сроки встречу представителей генерального контролера Индии (DCGI), министерств иностранных дел и здравоохранения, Российского фонда прямых инвестиций и индийских производителей для решения вопроса об ускоренном внедрении "Спутника Лайт". Это позволит подать заявку в ближайшие две-три недели, после ее одобрения "Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, которая будет применяться в Индии.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V". В августе 2020 года "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%.

14 мая 2021 года в Индии началась вакцинация "Спутником V", первым производителем которого в стране стала компания Dr. Reddy's Laboratories.

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