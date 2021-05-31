Агентство AP уволило поддержавшую Палестину журналистку

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) уволило свою журналистку Эмили Уайлдер за высказывания в соцсетях в поддержку Палестины из-за того, что они нарушали внутренние правила организации и подрывали ее нейтральность в освещении палестино-израильского конфликта. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN сообщил ведущий редактор агентства Брайан Каровиллано.

Журналистка была уволена в мае из-за ее личных публикаций о палестино-израильском конфликте в Twitter. 22-летняя Уайлдер устроилась в Associated Press лишь за две недели до увольнения. "Мы попрощались с Уайлдер из-за ее высказываний в социальных сетях, в которых проявлялась явная предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта в одной из самых спорных и сложных историй, с которыми мы работаем. Решение было сложным, но никак не личным, мы желаем ей всего наилучшего", - сказал Каровиллано.

Он также пояснил, что своими действиями Уайлдер подрывала нейтральный статус агентства при освещении событий, что ставит под угрозу безопасность других сотрудников в горячих точках и подтачивает доверие читателей.

"На кону безопасность журналистов и наш статус как объективного СМИ", - сказал ведущий редактор Associated Press. Какие именно публикации нарушили внутренний регламент, руководство AP не уточняло.

В свою очередь Уайлдер считает себя жертвой асимметричного применения правил поведения в социальных сетях, которые, с ее точки зрения, "приводят к цензуре". По словам журналистки, она также стала объектом "травли" со стороны объединения республиканцев Стэнфордского университета, который недавно закончила. Во время учебы она активно выступала в защиту прав человека в Палестине и резко критиковала Израиль, на что обратило внимание объединение республиканцев.

Уайлдер работала в отделении AP в штате Аризона. Как отметил ранее телеканал CNN, она не занималась проблемами Ближнего Востока. В середине мая на своей странице в Twitter она выступила с критикой американских СМИ за их "политическую предвзятость" в освещении палестино-израильского конфликта.