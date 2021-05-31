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ВЦИОМ: 85% россиян знают о предложенных президентом мерах поддержки семей с детьми

Среди наиболее важных из них респонденты назвали ежемесячные выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, выплату детям из неполных семей, выплату семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (85%) знают о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в апреле в послании Федеральному собранию мерах поддержки семей с детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

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"Подавляющее большинство наших соотечественников (85%) знают о мерах поддержки семей с детьми, предложенных президентом В.В. Путиным в послании Федеральному собранию в апреле этого года (88% среди семей с детьми). Не слышали об этом 15% опрошенных", - следует из данных ВЦИОМ.

Среди наиболее важных мер, предложенных президентом, респонденты назвали ежемесячные выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации (92%), выплату детям из неполных семей полагают важной мерой 91%, выплату семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками - 89%.

По мнению 53% опрошенных, предложенные меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми, в то время как 39% считают, что они не повлияют на жизнь таких семей, еще 2% сообщили о негативном влиянии мер.

Согласно данным опроса, 60% россиян считают, что новые меры государственной поддержки важны для их семей, в то же время 37% придерживаются обратного мнения.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 мая 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мненияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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