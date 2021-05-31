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Медведев поддержал идею информировать семьи о мерах поддержки при помощи push-уведомлений

Председатель "Единой России" отметил, что введение такой рассылки не потребует значительных средств

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал предложение информировать семьи о мерах государственной поддержки при помощи push-уведомлений.

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"Инициатива по push-уведомлениям... я полностью поддерживаю. Информация - это половина дела", - сказал Медведев на форуме "Большой семейный совет" в понедельник.

Он отметил, что значительная часть людей не знает о различных мерах поддержки государства. "По телевизору сказали, в интернете разбросали, повесили на сайте. Все равно значительная часть людей не знает [о вводимых мерах поддержки]. Потому что не было интереса или не было источников коммуникации. А вот такого рода уведомление - это очень полезно. И в огромном городе, и в маленьком горном селении все равно мобильная связь практически везде работает", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что введение такой рассылки не потребует значительных средств.

В ходе форума с подобным предложением выступила руководитель НКО "Женщины за развитие" Либкан Базаева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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