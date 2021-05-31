Макрон привился от коронавируса

"Привился!", - написал он в Twitter. Название препарата не уточняется.

"Как мы с Брижит, как уже 25 млн французов, давайте привьемся [от коронавируса]! Защитим себя и близких", - добавил французский лидер спустя некоторое время, призвав всех французов записываться на вакцинацию.

В декабре 2020 года французский президент перенес коронавирусную инфекцию и провел в самоизоляции около недели. Его супруга Брижит сдала положительный тест на коронавирус 24 декабря, когда они вместе отмечали Рождество в форте Брегансон на юге страны. По сведениям радиостанции Europe 1, тяжелых признаков болезни у супруги главы государства не наблюдалось.

В начале мая французский лидер говорил, что пока не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел COVID-19 и в его организме есть антитела. Впрочем, он пообещал вакцинироваться, как только анализы покажут заметное снижение количества антител в крови, и если ему это порекомендует его лечащий врач.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, в течение последних дней число новых заболевших остается стабильно ниже 20 тыс. в сутки. От осложнений, вызванных ковидом, умерли свыше 109 тыс. человек, 16,7 тыс. пациентов по-прежнему остаются в больницах, из них 2,9 тыс. - в реанимации. По состоянию на 31 мая 25,7 млн жителей Франции уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, 10,9 млн полностью привиты.