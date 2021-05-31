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Послабления в нескольких странах Европы.
Послабления в нескольких странах Европы.
Послабления в нескольких странах Европы.
Послабления в нескольких странах Европы.
Послабления в нескольких странах Европы.
Пандемия COVID-19

Послабления в нескольких странах Европы. Главное о коронавирусе за 31 мая

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 071 917 случаев заражения, из них новых — 8475. За сутки умерли 339 человек, за весь период — 121 501.
  • В Казани с 1 июня начнут вакцинировать у станций метро.
  • Уколы ботоксом лучше не сочетать с вакцинацией "Эпиваккороной", их следует начать через месяц после введения второй дозы прививки, сообщили в Роспотребнадзоре.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 179 970 случаев заражения, из них новых — 2614. Госпитализированы 966 человек.
  • В мае в столице выявили почти на треть больше заразившихся, чем в апреле (подсчеты ТАСС).

Мир

  • Всего зафиксировано более 169 млн случаев заражения, умерли 3 513 320 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Если не разобраться в происхождении COVID-19, то "будут COVID-26 и COVID-32", считает декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес.
  • ВОЗ заявила об эффективности вакцин против выявленного в Индии штамма.
  • В Швейцарии открылись залы ресторанов.
  • В Чехии с ограничениями возобновят работу рестораны, кафе и дискотеки. 
  • Первые три региона Италии (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули — Венеция-Джулия) сняли все ограничения.
  • ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для детей 12–15 лет.
  • "Спутник Лайт" одобрили в Палестине.
Теги
Пандемия COVID-19
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