Послабления в нескольких странах Европы. Главное о коронавирусе за 31 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 071 917 случаев заражения, из них новых — 8475. За сутки умерли 339 человек, за весь период — 121 501.
- В Казани с 1 июня начнут вакцинировать у станций метро.
- Уколы ботоксом лучше не сочетать с вакцинацией "Эпиваккороной", их следует начать через месяц после введения второй дозы прививки, сообщили в Роспотребнадзоре.
Москва
- Всего зафиксировано 1 179 970 случаев заражения, из них новых — 2614. Госпитализированы 966 человек.
- В мае в столице выявили почти на треть больше заразившихся, чем в апреле (подсчеты ТАСС).
Мир
- Всего зафиксировано более 169 млн случаев заражения, умерли 3 513 320 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Если не разобраться в происхождении COVID-19, то "будут COVID-26 и COVID-32", считает декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес.
- ВОЗ заявила об эффективности вакцин против выявленного в Индии штамма.
- В Швейцарии открылись залы ресторанов.
- В Чехии с ограничениями возобновят работу рестораны, кафе и дискотеки.
- Первые три региона Италии (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули — Венеция-Джулия) сняли все ограничения.
- ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для детей 12–15 лет.
- "Спутник Лайт" одобрили в Палестине.