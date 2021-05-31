ВОЗ заявила об эффективности вакцин против выявленного в Индии штамма коронавируса

ЖЕНЕВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вакцины против COVID-19, средства диагностики и терапевтические препараты эффективны для борьбы с выявленным в Индии штаммом коронавируса B.1.617. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич, комментируя мнение сингапурского профессора Тэк Ик Ина о том, что этот штамм становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем наблюдавшаяся ранее.

"ВОЗ классифицирует разновидность [вызывающего заболевание COVID-19 коронавируса] B.1.617 как вариант, вызывающий обеспокоенность (англ. - variant of concern, VOC) ввиду имеющихся свидетельств его повышенной заразности", - отметил Яшаревич. "Однако, основываясь на том, что известно, [ВОЗ считает], что вакцины, диагностические средства и терапевтические препараты продолжают быть эффективными против этой разновидности", - подчеркнул он.

Требуется проводить больше целенаправленных секвенирований этого штамма и делиться информацией о полученных данных как в Индии, так и других странах, сказал Яшаревич. Это необходимо, по его словам, "чтобы лучше понять и отслеживать эту разновидность".

Газета The Straits Times привела в своей статье в понедельник мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессора Тэк Ик Ина, который обратил внимание на "пугающую скорость", с которой выявленный в Индии штамм "распространяется в обществе, превосходя возможности специалистов отслеживать, своевременно изолировать инфицированных, а также разрывать цепочки передачи вируса". "Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее", - считает ученый. Эксперт предупредил также о "большой вероятности появления новых, более вирулентных разновидностей вируса, особенно в тех странах, где осуществляется слабый контроль за пандемией".

В конце марта индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.