Медведев: ограничения из-за обвинений в экстремизме будут вводиться только судом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ограничения, направленные на пресечение экстремистской и террористической деятельности, будут вводиться только по решению суда. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

Так зампред Совбеза ответил на вопрос, не усматривает ли он тенденции к изоляции оппозиционно настроенной части общества в России, в том числе, например, через законы об иноагентах или об ограничении пассивного избирательного права для участников экстремистских организаций.

Медведев отметил, что сейчас есть "целый ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение экстремистской и террористической деятельности", которые пока только рассматриваются и еще "не получили окончательного вида". "Но если они будут приняты, то речь ведь идет только о запрете экстремистских и террористических структур по решению суда, - подчеркнул он. - То есть это не просто какой-то чиновник или правоохранительный орган сказал: да, вот это вот экстремисты. А только в том случае, если такого рода решение принято судом".

В этом случае, согласился Медведев, "действительно уже возникает целый ряд последствий, включая и невозможность избираться в различные законодательные органы".

26 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, который на несколько лет запрещает претендовать на все выборные должности руководителям и членам организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также лицам, причастным к таким структурам.