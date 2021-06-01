Число детских лагерей с туристическим кешбэком в Приамурье увеличилось до восьми

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Количество загородных лагерей в Амурской области, присоединившихся к программе частичной компенсации затрат на приобретение турпутевок по стране, увеличилось с пяти до восьми, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"Перечень детских оздоровительных лагерей Амурской области, вошедших в программу Ростуризма, пополняется новыми организациями. Теперь из 14 загородных лагерей региона 50%-ый кешбэк за путевки готовы предоставить в восьми учреждениях", - говорится в сообщении.

В списке четыре лагеря в Благовещенске и по одному в городах Шимановск, Свободный, в селе Тамбовка и в Бурейском районе.

В Амурской области компенсация стоимости путевок в детские лагеря предусмотрена и на региональном уровне: в загородные лагеря она составляет 25% от средней стоимости путевки (30 тыс. рублей), в пришкольные - 75% от стоимости набора продуктов питания. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на частичную оплату стоимости путевок, в 2021 году составил более 45 млн рублей.

В летней оздоровительной кампании в Амурской области примут участие около 16 тыс. детей. Большая часть - 11,5 тыс. - смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, около 3,5 тыс. - в загородных, примерно по 500 школьников - в лагерях труда и отдыха и в палаточном стационарном.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Воспользоваться программой можно будет с 15 июня до конца октября.