Словакия начала онлайн-регистрацию желающих привиться вакциной "Спутник V"

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Словакии начали онлайн-регистрацию жителей республики, желающих привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский.

"В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной "Спутник V". Она проводится на сайте korona.gov.sk", - привело его слова во вторник Словацкое телевидение.

Жители Словакии смогут привиться "Спутником V" с 7 июня. Прививки российским препаратом будут проводиться во всех краях республики. Прививаться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В Словакии 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.