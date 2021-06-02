Общество "Знание" представит на ПМЭФ цикл авторских экскурсий по Петербургу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российское общество "Знание" представит коллекцию авторских экскурсий по знаковым местам Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе общества.

"Премьера экскурсий, посвященных знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга, пройдет 2-5 июня в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума", - отмечается в распространенном сообщении.

Авторские экскурсии подготовили историки, государственные деятели, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, бизнесмены и почетные жители города. Лекции будут транслироваться в интерактивной студии "Знание" в рабочие дни ПМЭФ, на официальном сайте https://pmef.znanierussia.ru, в социальных сетях общества, а также в сообществе "Большая перемена" во "ВКонтакте".

"Это позволит увеличить аудиторию зрителей и сделать материалы доступными широкому кругу желающих", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора общества "Знание" Максима Древаля, Санкт-Петербург будет показан через прогулки, погружения, лекции и интервью. "Зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик. В этом мы видим нашу миссию - рассказывать об уникальных явлениях и ярких событиях в формате, понятном каждому читателю, слушателю и зрителю", - сказал Древаль, слова которого приводит пресс-служба.

Какие экскурсии вошли в цикл

Непосредственное участие в экскурсиях примут школьники, а виртуальным гостем может стать любой желающий. В цикл лекций войдут экскурсии по Эрмитажу с его директором Михаилом Пиотровским, по музею обороны и блокады Ленинграда с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, прогулка по Неве с ректором Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семеном Михайловским, рассказ о празднике выпускников "Алые паруса" от бизнесмена Юрия Ковальчука, путешествие на автодром с автогонщиками Виталием Петровым и Владимиром Чагиным. В цикл лекций также войдут экскурсия по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, интервью о футбольном клубе "Зенит" с его главным тренером Сергеем Семаком и многое другое.

Помимо коллекции экскурсий зрители смогут посмотреть трансляцию гостевого эфира студии, которая позволит погрузиться в события на площадке форума. Гостями эфира станут ведущие российские бизнесмены, государственные деятели, представители научного и экспертного сообщества. Они раскроют актуальные темы социальной, деловой и политической повестки ПМЭФ, рассказывая зрителям "просто о сложном".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.