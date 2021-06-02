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Путин рассказал, что опирается на мнение членов ОНФ при постановке задач развития

Президент РФ подчеркнул, что эта практическая работа и обратная связь с людьми в высшей степени востребована и важна

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что при формулировании задач развития опирается на подготовительную работу, сделанную Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

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"Должен сказать, что я очень часто опираюсь на результаты вашей [представителей ОНФ] работы. То, что Общероссийский народный фронт делает по формулированию задач, перед которыми стоит страна, и затем по контролю за исполнением принимаемых решений - чрезвычайно важный инструмент для достижения общих целей", - сказал президент на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.

Он подчеркнул, что эта практическая работа и обратная связь с людьми в высшей степени востребована и важна. "Она позволяет нам двигаться вперед в полном смысле этого слова, корректировать принятые решения и добиваться результатов", - отметил Путин.

Обращаясь к участнице праймериз с Урала, он подчеркнул, что это один из крупнейших промышленных регионов России. "Здесь работают и живут красивые люди, красивые женщины, суровые мужчины, деловые, конкретные, настроенные на позитивный конечный результат. Представлять их интересы в высшем законодательном органе страны - это большая честь", - сказал Путин, попросив сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
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