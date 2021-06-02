Путин на встрече с единороссами позвал в Госдуму "людей от земли"

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. "Люди от земли" должны быть в Государственной думе, а депутатам и партиям следует на постоянной основе отчитываться перед своими избирателями. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на прошедшей по видеосвязи встрече с руководством "Единой России" и участниками партийных праймериз.

Глава государства высоко оценил вклад единороссов в развитие страны, в том числе во время борьбы с пандемией, но признал, что "у людей и претензий много".

ТАСС собрал главное из того, что сказал президент на встрече.

Оценка праймериз

Список кандидатов от "Единой России" серьезно обновился благодаря прошедшим праймериз: "Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, - это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан".

Важно и то, что больше трети отобранных кандидатов представляют молодежь: "Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы <...> принять участие в решении задач, которые стоят перед страной".

Оценка партии

"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны" и делает все, чтобы укрепить доверие своих избирателей.