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Путин на встрече с единороссами позвал в Госдуму "людей от земли"

Глава государства высоко оценил вклад единороссов в развитие страны, в том числе во время борьбы с пандемией, но признал, что "у людей и претензий много"
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. "Люди от земли" должны быть в Государственной думе, а депутатам и партиям следует на постоянной основе отчитываться перед своими избирателями. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на прошедшей по видеосвязи встрече с руководством "Единой России" и участниками партийных праймериз.

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Глава государства высоко оценил вклад единороссов в развитие страны, в том числе во время борьбы с пандемией, но признал, что "у людей и претензий много".

ТАСС собрал главное из того, что сказал президент на встрече.

Оценка праймериз

Список кандидатов от "Единой России" серьезно обновился благодаря прошедшим праймериз: "Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, - это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан".

Важно и то, что больше трети отобранных кандидатов представляют молодежь: "Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы <...> принять участие в решении задач, которые стоят перед страной".

Оценка партии

"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны" и делает все, чтобы укрепить доверие своих избирателей.

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Отдельно Путин отметил инициативы "Единой России" в период пандемии (партия "была инициатором многих антикризисных механизмов") и поблагодарил за "напряженную, большую работу в сложных условиях", "вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям", участие в волонтерском движении. "Я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе, но в целом работа была проделана очень большая", - сказал президент.

"Люди от земли"

В Госдуме "нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами они стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят".

Предварительное голосование, уверен Путин, - это "востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике" и позволяющий подобрать "людей с яркими компетенциями", а "Единая Россия" пока единственная из партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры".

Отчет перед избирателями

Путин поддержал идею, озвученную заместителем секретаря генсовета "Единой России" Александром Хинштейном, - обязать "парламентские партии и избранных депутатов на постоянной основе отчитываться перед своими избирателями": "Конечно, так и нужно сделать".

Сами единороссы, надеется президент, отчитаются независимо от прохождения в новый состав Госдумы - "и партия в целом тоже".

О праймериз

"Единая Россия" почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. В голосовании на нынешних праймериз, прошедших с 24 по 30 мая, участвовали около 12 млн человек.

Итоговые списки кандидатов от единороссов партия утвердит на съезде 19 июня. На него Путина пригласил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Теги
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