Осужденный за шпионаж Уилан сообщил, что ему сделали в России прививку от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Американец Пол Уилан, приговоренный Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, получил первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом он сообщил по телефону в интервью журналистам телеканала CNN , которое было опубликовано в среду.

На вопрос о том, есть ли у него опасения, касающиеся распространения нового коронавируса, и получил ли он вакцину, Уилан ответил: "Мы серьезно этим озабочены. Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели". "Так что это шаг в правильном направлении", - добавил он.

Вместе с тем американец сообщил, что у него периодически бывает кашель. "Получить медицинскую помощь очень трудно", - сказал он.

"Я знаю, что президент [США Джо] Байден и госсекретарь [Энтони] Блинкен добиваются моего освобождения и возвращения домой", - отметил Уилан. Он выразил надежду на то, что тема его пребывания в российской колонии будет затронута на встрече президента России Владимира Путина с Байденом. Она, как сообщили ранее Кремль и Белый дом, состоится 16 июня в Женеве.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.