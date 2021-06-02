В Минздраве Словакии заявили о возможной перепродаже остатков "Спутника V"

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Словакия с согласия России может перепродать остатки вакцины "Спутник V" третьей стороне. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский, выступление которого транслировали словацкие телеканалы.

"Мы можем его ["Спутник V"] продать третьей стороне [с согласия России], да", - сказал он.

Между тем, как информируют словацкие СМИ, срок годности поступивших в республику 1 марта вакцин истекает в начале июля. Тем не менее, как отметил министр, "существует возможность" продажи российского препарата третьей стороне, если он не будет использован в Словакии.

Словакия со вторника начала онлайн-регистрацию желающих привиться российской вакциной. Она проводится на сайте korona.gov.sk. Жители Словакии смогут привиться "Спутником V" с 7 июня во всех краях республики. Вакцинироваться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В Словакии 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.