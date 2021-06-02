Сертификаты вакцинации ЕС начнут действовать в Литве с 7 июня

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Система европейских цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса начнет действовать в Литве на следующей неделе. Об этом в среду сообщила журналистам замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.

"Центр национального регистра завершает подготовительные работы. Планируем, что с 7 июня цифровой документ будет действовать в Литве", - сказала она.

Семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС. Как ожидается, система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Литва, помимо присоединения к система европейских цифровых сертификатов, ввела внутренний электронный документ - так называемый паспорт возможностей. Он предусматривает ряд послаблений по карантинным ограничениям для лиц с иммунитетом к коронавирусу, которые прошли вакцинацию или переболели инфекцией. С 24 мая, когда паспорт возможностей начал действовать, его заказали и получили около 400 тыс. человек. Всего, по данным властей, такой документ мог бы быть выдан примерно 1 млн жителей при населении в 2,794 млн.

Паспорт позволяет его обладателю без ограничений пользоваться услугами ресторанов и кафе (до сих пор они обслуживали клиентов только на открытых террасах), более массово участвовать в мероприятиях (до 500 человек в закрытых помещениях и до 2 тыс. на воздухе; было 150 и 300 человек соответственно), посещать бильярдные, боулинг, клубы, без ограничений устраивать праздники в усадьбах агротуризма.