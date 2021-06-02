Помощник Трампа заявил, что экс-президент США больше не будет писать в своем новом блоге

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп более не намерен публиковать свои заявления в блоге, который был открыт в начале мая. Об этом сообщил журналистам телеканала CNBC в среду официальный представитель республиканца Джейсон Миллер.

В начале мая заявления Трампа начали размещать на ресурсе From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"). По словам Миллера, данную практику прекратят. Говоря об указанном ресурсе, Миллер отметил: "Он играл лишь вспомогательную роль в дополнение к более широким мерам, которые мы принимали и принимаем".

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.