Захарова призвала спросить у спонсоров VTimes о причинах отказа от финансирования издания

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала поинтересоваться у спонсоров внесенного в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes о причинах их отказа от финансирования этого медиа.

"Я не в курсе этой ситуации, не знаю VTimes, какая у них ситуация была до этого. Вы сказали, что у них финансовые проблемы, - сказала Захарова, выступая на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). - Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру? Может, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода?"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "никто не закрывал" VTimes. "Это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ", - пояснила она.

Ранее онлайн-издание VTimes сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня. 14 мая Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.