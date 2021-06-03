Технологии разработки вакцин от ковида помогут создать прививку от ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Технологии разработки вакцин от коронавируса помогут в создании прививки от ВИЧ-инфекции. Об этом заявил в четверг главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"Создание новой индустрии вакцин сделало шаг к тому, что будет создана вакцина от ВИЧ-инфекции. Есть наработки, есть уже серьезные разговоры о том, что те технологии, которые применяются для этих вакцин, будут вполне доступны и годятся к созданию вакцины от ВИЧ-инфекции", - сказал он на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

В апреле Мазус также сообщал, что появление на рынке РФ инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ, ожидается в ближайший год. По его словам, первые подобные препараты уже получили одобрение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.