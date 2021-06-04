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Вакцинация от коронавируса в России

Первые 780 доз "Ковивак" доставили в НАО

В регионе теперь доступны три вакцины от COVID-19

ТАСС, 4 июня. Ненецкий автономный округ (НАО) получил первую партию вакцины от коронавируса "Ковивак" в количестве 780 доз. Теперь жители региона имеют возможность привиться любой из трех вакцин, зарегистрированных в России, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства АО.

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"В медицинские учреждения региона поступила вакцина "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Это третья по счету зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. В округ поступило 780 доз вакцины", - говорится в сообщении.

В регионе доступны вакцины от COVID-19 "Спутник V", "Эпивакворона" и "Ковивак". Выбрать наиболее подходящий для человека препарат поможет врач, который проводит осмотр перед прививкой. Сделать ее можно во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района, в Лесозаводском здравпункте. В Нарьян-Маре также работают мобильные прививочные бригады, которые выезжают по заявкам к маломобильным группам населения и в организации.

"Кроме того, каждую субботу во взрослой городской поликлинике и в поликлинике поселка Искателей проводится акция по вакцинации от коронавируса без предварительной записи", - добавили в пресс-службе.

По информации властей НАО, в регионе к сегодняшнему дню прививку от новой инфекции сделали 8 834 человека, из них чуть более 7 тыс. прошли полный курс вакцинации. Всего в регионе выявили 1 111 случаев заражения, прирост за сутки составил один человек. Выздоровели за все время пандемии 1 095 пациентов, умерли четверо.

Теги
РоссияНенецкий автономный округВакцинация от коронавируса в России
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