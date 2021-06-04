{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от ковида, в РФ это комфортно, бесплатно и добровольно.

Путин назвал чушью разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата
Читать полностью