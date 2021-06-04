Путин назвал чушью разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблемы изменения климата, - чушь, миф и передергивания. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать - это чушь, это миф, а то и откровенные передергивания", - сказал глава государства.

Путин указал на то, что Россия, как и другие страны, ощущает "риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты". "Многие из здесь присутствующих в зале знают: у нас и работают в Арктике, у нас там целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, [то] какие последствия будут для России? Конечно, мы этим озабочены", - пояснил президент.

"Мы последовательно поддерживаем реализацию рамочной конвенции ООН по изменению климата, Киотского протокола и Парижского соглашения", - заверил Путин, подчеркнув, что "нет отдельно российского европейского, азиатского или американского климата". "У всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений", - заключил он.

Природный потенциал

Природный потенциал России колоссально важен для обеспечения климатической устойчивости мира в целом, отметил президент. "Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот", - сказал он.

Путин напомнил, что на Россию приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн кв. км ее территории. Уже сейчас они, по оценкам специалистов, поглощают миллиарды тонн эквивалентов углекислого газа ежегодно, добавил президент. "Повторю: значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планеты в целом - огромная, просто колоссальная", - подчеркнул он вновь.

Российский лидер обратил внимание на то, что прямо сейчас в мире создается "целая индустрия, принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы". "Многие знают, а особенно энергетики, что это такое, но я все-таки поясню. Это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом, - рассказал российский президент. - То есть провел дополнительные работы на участке, увеличил его поглотительную способность - значит создал какое-то количество углеродных единиц".

Уже сегодня многие страны и объединения, продолжил Путин, планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров.