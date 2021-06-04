Путин призвал работать над расширением заповедников и национальных парков в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия должна наращивать площади лесов, заповедников, национальных парков, повышать эффективность их использования. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что в силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном углеродном рынке. Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность, указал глава российского государства.

"А именно - наращивать площади лесовосстановлением, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы: заповедники, национальные парки, - пояснил президент. - Собственно говоря, мы это и делаем. И намерены делать в будущем, внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии".

Причем здесь, как пояснил Путин, Россия может добиться "сразу тройного эффекта". Во-первых, вложив средства в защиту лесного хозяйства, в облагораживание земель, страна повысит экологическое благополучие своих граждан. "Во-вторых, мы создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. В-третьих, обеспечим собственный, дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках", - перечислил глава государства.

Он отметил, что это касается многих из тех, кто находится в зале на пленарном заседании ПМЭФ. "Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают, задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом, планируют это делать в дальнейшем", - заметил Путин. Вместо этого, считает он, нужно вкладывать ресурсы в климатические проекты в России. "В конечном итоге выгоды будет больше для тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", - резюмировал российский президент.