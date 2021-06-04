Путин надеется, что при применении "Спутника V" и в дальнейшем не будет летальных исходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса "Спутник V" не выявлено летальных исходов, и выразил надежду, что их не будет и в дальнейшем.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Спутник V" признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным - 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет", - сказал глава российского государства в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Путин отметил, что у 10% привившихся "Спутником V" на несколько часов поднимается небольшая температура, и "это все побочные явления". "Кроме того, она эффективно защищает, если человек сталкивается с инфекцией и заболевает: болезнь протекает в легкой форме", - добавил он.

Президент подчеркнул, что все четыре одобренных для применения отечественных вакцины показали свою эффективность.

В РФ сейчас зарегистрированы четыре российские вакцины против коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт", разработанные Центром им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.