Медведев считает, что экологические проблемы "кое-где пытаются прятать под плинтус"

В субботу на стратегической партийной сессии по вопросам экологии представитель города Усолье-Сибирское поставил вопрос о необходимости инвентаризации объектов накопленного вреда.

"Никаких сомнений нет, это надо зафиксировать в наших программных установках, потому что знать проблемы - это первое, что необходимо, потому что в ряде случаев эти проблемы маскируются", - отреагировал на это предложение Медведев. "Так делали в советские времена, не будем лукавить, но и сейчас кое-где эти проблемы пытаются прятать куда-то под плинтус, чтобы экологическая общественность не верещала, не высовывалась, чтобы по-тихому что-то продолжать делать", - признал он, подчеркнув в этом контексте необходимость инвентаризации.

Медведев назвал Усолье-Сибирское "больной историей". "О проблемах [в городе] начали говорить в 90-е годы. Очень хорошо, что тема попала в высшие приоритеты, этим занимается президент страны, мы с вами занимаемся", - напомнил председатель единороссов, выразив надежду, что "все, что сейчас запланировано, будет сделано".

Механизмы воздействия и влияния

Механизмы воздействия на собственников предприятий, причиняющих вред окружающей среде, должны быть гибкими и представлять собой целый набор стимулов, считает Медведев.

"У собственников, раньше во всяком случае, часто бывала другая психологическая и экономическая установка: как можно побыстрее от этих [экологических] проблем отскочить, перевесить это все на государство, на федеральный, региональный бюджет, а мы вот, скажите спасибо, что развиваем производство", - констатировал он.

Сейчас, по мнению Медведева, "ответственные собственники, нормальные, достаточно эффективные осознали необходимость" решения этих проблем, хотя "это не значит, что все исправились, стали хорошими, видят проблему, как она есть".

Медведев назвал "важной и очень сложной темой" создание "системы механизмов влияния на поведение собственников, которые занимаются бизнесом, связанным с причинением того или иного вреда природной среде". "Потому что механизмы надо сообразовывать с текущей экономической ситуацией, они не могут быть одинаковыми: в одном месте невозможно применить такие механизмы, как в другом, то есть это должен быть набор стимулов", - пояснил он.

Председатель единороссов предложил партийцам и экологической общественности заняться проработкой этой темы.