Вакцинация персонала и контроль гостей. Как Египет подготовился к летнему турсезону

С момента открытия Египта для туризма после перерыва, вызванного пандемией, прошел год. И хотя чартерные рейсы на курорты из России до сих пор не восстановлены, последние заявления официальных лиц позволяют надеяться на скорое полноформатное возобновление авиасообщения между двумя странами. Власти Египта же заявляют, что полностью готовы к летнему туристическому сезону и приняли все необходимые санитарные меры.

К июню завершилась вакцинация от коронавируса всего занятого в туризме на красноморских курортах персонала. Как рассказал министр туризма и по делам древностей Халед аль-Анани, все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые на туристических перевозках в двух главных центрах страны - провинциях Красное море и Южный Синай - уже получили вакцину от COVID-19. Сейчас началась вакцинация персонала на других ключевых направлениях туризма - в Каире и Гизе, Луксоре и Асуане.

По словам министра, "случаи заражения коронавирусом на курортах незначительны", но тем не менее, для сдерживания распространения вируса, сохраняется строгое предписание соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, проводить дезинфекцию и санитарную обработку, отели обязаны получать сертификаты гигиенической безопасности. Кроме того, все въезжающие в страну должны предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест. Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Марса-Алям, Табу, Луксор могут сделать его по прибытии за $30.

За время карантина египетский туризм, рухнувший сначала после серьезных внутриполитических потрясений последнего десятилетия, а затем после взрыва российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году, нес потери в среднем до $1 млрд в месяц. Лишь в начале этого года ситуация начала выравниваться. По данным аль-Анани, иностранный туризм "вышел на устойчивый подъем" в начале этого года и к лету сумел практически удвоить показатели. "В январе Египет посетили 300 тыс. человек, в конце апреля эта цифра выросла до 520 тыс., - рассказал он. - Наши двери широко открыты для всех, кто устал сидеть дома и отчаянно стремится выехать на отдых этим летом".

Заметное оживление туризма в Египте уже ощутили на себе и те, кто напрямую занят в этом секторе. Как рассказал ТАСС технический менеджер дайв-центра в Дахабе Джордан, в отличие от других стран, в том числе Европы, они не испытывают сейчас особых трудностей. "Мы работаем в обычном режиме, нас не закрывают, туризм оживает, пусть медленно и постепенно, но мы возвращаемся к прежним показателям, - рассказал он. - Подъем начался в феврале, когда к нам начали приезжать туристы из России, Украины, Польши".

Ограничения для туристов

По мнению Джордана, не всегда принятые в Каире решения приводят к положительным результатам на курортах.

Так, в разгар майских праздников, которые в Египте совпали с праздником разговения Ид аль-Фитр после месяца поста Рамадан, власти объявили о закрытии пляжей. И если курорты с частными закрытыми территориями были освобождены от запрета на купание туристов в море и необходимости закрывать магазины и рестораны в 21 час, то в Дахабе, который по сути является одной большой зоной отдыха без разделения на отдельные территории, это вызвало растерянность гостей. Корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как отдыхающих не пускали в море, по берегам стояла полиция, запрещавшая входить в воду. Многие туристы приезжают сюда всего на несколько дней, и для них даже упущенный час - это очень много. В те дни на номера горячей линии многих консульств в Каире, в том числе российского, активно звонили обеспокоенные туристы, которые столкнулись с ограничениями и пытались понять, когда можно будет отдыхать без запретов.