Что известно о возобновлении рейсов на курорты Египта

Россия и Египет достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, включая рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пятницу представители лидеров двух стран.
Однако пока неизвестно, когда именно возобновятся полеты: как пояснили в пресс-службе Кремля, "практические параметры" проработают "компетентные службы".
ТАСС собрал главное, что известно на данный момент.
Почему прекратили рейсы
Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх прекратились в ноябре 2015 года после теракта над Синайским полуостровом, когда в результате взрыва российского авиалайнера погибли 224 человека.
Весной 2020 года из-за пандемии пассажирское авиасообщение с Египтом приостановили полностью. Оно было возобновлено в сентябре, но тогда правительство разрешило выполнять только три рейса в неделю и только в Каир.
В Москве и Каире неоднократно выражали надежду на скорое возобновление полетов в курортные города, в том числе в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова меньше двух недель назад.
Когда возобновят полеты
Точной даты возобновления полетов пока нет. Источник в авиационных кругах говорил ТАСС, что они не будут открыты как минимум до конца майских праздников.
Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, российские компании смогут запустить чартеры на египетские курорты через 7-14 дней с момента возобновления авиасообщения.
Что известно о ситуации с Турцией
Принципиальное решение возобновить полеты на курорты Египта было принято вскоре после того, как Москва резко ограничила авиасообщение с Турцией, которая также пользуется популярностью среди россиян. С 15 апреля до 1 июня между странами остались только четыре регулярных пассажирских рейса в неделю - из Москвы в Стамбул и обратно.
Одновременно было прекращено сообщение с Танзанией, однако ее доля в туристическом потоке невелика - до прошлого года туда вообще не было регулярных рейсов.
По оценке Российского союза туриндустрии, из-за решения правительства в Турцию и Танзанию на отдых до 1 июня не смогут выехать порядка 500 тыс. человек.