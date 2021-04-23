Что известно о возобновлении рейсов на курорты Египта

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх прекратились в ноябре 2015 года после теракта над Синайским полуостровом, когда в результате взрыва российского авиалайнера погибли 224 человека.

Весной 2020 года из-за пандемии пассажирское авиасообщение с Египтом приостановили полностью. Оно было возобновлено в сентябре, но тогда правительство разрешило выполнять только три рейса в неделю и только в Каир.

В Москве и Каире неоднократно выражали надежду на скорое возобновление полетов в курортные города, в том числе в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова меньше двух недель назад.