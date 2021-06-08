Как оставить кота дома с гаджетами на несколько дней. Опыт пользователей

Сколько стоят устройства вроде кормушек, управляемых через приложение? Как долго они работают без участия человека? Это альтернатива тому, чтобы оставлять питомца у друзей или платить ситтеру?

Во-первых, разобраться в таких устройствах ощутимо сложнее, чем выбрать ноутбук на Windows. Многие гаджеты на рынке от стартапов или неизвестных фирм, на YouTube нет сотен сравнительных обзоров от независимых техноблогеров. Если вы закажете устройство в интернет-магазине, есть вероятность, что придет конструктор, с которым вы помучаетесь при сборке. Во-вторых, оставить питомца одного больше чем на три дня не выйдет, есть нюансы. В-третьих, устройства довольно дорогие. Но, если вы часто уезжаете на выходные и хотите облегчить ежедневный быт, эти гаджеты правда помогут. Какие гаджеты популярны? И сколько стоят? Автоматические поилки с фонтанчиком. "Это самый популярный гаджет для животных", — говорит Анна Симановская, представитель сети зоомагазинов "Четыре Лапы". Выглядит как чаша с фонтаном. Продвинутые устройства управляются через приложение, оснащены фильтром, который очищает воду, например от шерсти. Объем — от 2,5 литров. "Цена такого гаджета от Нiper — около 5 тыс. рублей. Самые простые поилки — те, что без Wi-Fi и не подключаются к телефону, можно купить за 1,5–3 тыс. рублей".

Автоматические кормушки. На сайте "Алиэкспресс" цена варьируется от 755 до 4390 рублей. "За 755 рублей можно купить самую простую автоматическую кормушку с кормлением по таймингу, за 4390 рублей — с управлением через приложение и функцией записи голоса", — уточняют в "Алиэкспрессе". "Автокормушка с видеокамерой обойдется почти в 11 тыс.: с помощью приложения хозяин может задавать график кормления питомца, отслеживать его перемещение через видеокамеру, встроенную в корпус устройства, общаться с ним голосом через встроенный динамик", — добавляет Анна Симановская. "Наша кормушка для сухого корма Petsafe стоила $130, а для мокрого той же фирмы — примерно 7–8 тыс. рублей", — говорит пользовательница Ксения Гашо. Лотки с автоматической уборкой. Это самая дорогая категория гаджетов для питомцев. "Большая бандура сантиметров 70–80 высотой, похожа на стиральную машинку с дыркой без дверцы", описывает свое устройство пользовательница Валерия Житкова. Примерно так эти гаджеты и выглядят. В "Четыре лапы" смарт-лоток стоит около 30 тыс. рублей. В интернет-магазинах, в том числе если покупать напрямую у производителей, стоимость может быть такой же или дороже. Как это устроено? Опыт пользователей "У нас с мужем три кота — два из приюта, а третий подобран на улице. Их зовут Колбаса, Батон и Сыр. К гаджетам для животных мы пришли не сразу. Наездились с ними в поездах, каждый раз это было плохо, коты стрессовали, устраивали бессонные ночи всему купе. Гадили — я мыла их в раковине поездного туалета. Оставляли их с кем-то, но каждый раз это трудно, не напасешься друзей, согласных с ними пожить или часто приходить", — рассказывает Валерия Житкова.

Сначала появился автоматический туалет. "У нас были разногласия, кто убирает за котами, и даже при частой уборке появлялся запах. Производители обещали, что с лотком запахов не будет, нужно раз в два-три дня выносить мусорный пакет. — продолжает Валерия. — Мой муж — гик в плане гаджетов, ему интересно разбираться. Сама я бы, наверное, бросила поиски — это не так легко. Он выбрал туалет от американского производителя "Пет Кит", заказал напрямую у него на сайте. Пришла коробка с разобранным устройством — я бы сама не собрала, для неопытного пользователя это сложно. Работает так — вы засыпаете наполнитель, кстати, подойдет не каждый, есть список рекомендованных. Мы заказываем на "Озоне" наполнитель "Тофу". Внутри есть подложка вроде тазика, куда сваливается мусор. И сетка, которая помогает очищать наполнитель от влажных комков и экскрементов. Длится очистка полминуты после того, как кот выходит из туалета. Если в это время к лотку приближается другой кот — лоток останавливает очистку. Управляется гаджет через приложение — у каждого кота есть аккаунт, вы вносите стартовый вес, кстати, этот лоток сам умеет взвешивать). Устройство следит за тем, как у питомца меняется вес, как часто он ходит в туалет. Вы видите в личном кабинете, что, допустим, Батон сегодня заходил в лоток в шесть утра, пробыл 30 секунд, его вес за месяц не менялся или он потолстел/похудел".

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Есть пара нюансов. "Первое — гаджет нельзя мыть. Хотя написано, что он влагоустойчивый. У нас он недавно сломался, как мы считаем, из-за короткого замыкания. Мы его аккуратно промывали, но, видимо, вода затекла", — говорит Валерия. Второе — все равно устройство не позволит оставить котов совсем одних дольше чем на три дня, нужно менять мусорный мешок. Третье — может случиться баг. "У нас так произошло, когда мы уехали на несколько дней. Пришла моя знакомая посмотреть, все ли хорошо, и заметила. Муж понял, как исправить, ей пришлось высыпать туалет и перебирать все". Второй гаджет — автоматическая кормушка. "Тоже от производителя "Пет Кит". Мы ее купили, чтобы оставлять котов одних дней на пять. Опять же — трудно было в ней разобраться. Я пыталась подключить ее к Wi-Fi и связать с приложением, у меня не вышло, потом муж это делал. У нее есть такая функция: она знает котов, отмеряет каждому порцию по граммам в определенное время. Но коты все равно подбегают все вместе. Так вот, Сыр у нас самый бойкий, Колбаса тоже не даст себя оставить без корма, а Батон трусливый, он за еду воевать не будет".

Автоматическая поилка с фонтаном. "У нас простая механическая поилка "Сяоми": может работать долго, в ней есть очищающий фильтр. Но в воде остается шерсть, потому что коты лезут туда лапами, нужно чистить ее вручную раз в два-три дня", — добавляет Валерия Житкова.

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