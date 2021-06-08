Politico: более половины американцев выступают за блокировку Трампа в Facebook на два года

ТАСС, 8 июня. Больше половины жителей США поддерживают решение администрации социальной сети Facebook о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный газетой Politico совместно с компанией Morning Consult.

Противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Как президент США лишился своих аккаунтов

Согласно его данным, в целом 51% американцев полностью или частично поддержали блокировку Трампа в социальной сети, 40% респондентов выступили против подобных мер.

Отмечается, что результаты опроса варьировались в зависимости от того, сторонниками какой партии являются его участники. Среди республиканцев решение о блокировке поддержали только 15% опрошенных, 77% высказались против. Среди демократов с решением руководства Facebook согласились 86%, выступили против 8%.

Среди граждан, не являющихся сторонниками какой либо партии, 46% выступили за блокировку аккаунта Трампа, 40% респондентов выразили несогласие с решением Facebook.

Опрос проводился с 4 по 7 июня 2021 года среди 1990 респондентов. Погрешность не превышает 2%.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена.

4 июня руководство Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей Трампа, республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий. Если после снятия блокировки Трамп снова нарушит правила соцсети, то к нему "будет применена строгая система быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов".