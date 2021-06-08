В павильонах "Здоровая Москва" прививку от коронавируса сделали почти 20 тыс. человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти 20 тыс. человек уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в городе с 11 мая. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Первый компонент вакцины от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва" получили уже почти 20 тыс. человек. Таким образом, прививку делает каждый четвертый посетитель. Вакцинироваться от COVID-19 можно также в 100 пунктах на базе городских поликлиник и в частных медицинских организациях. Кроме того, работают специальные выездные бригады", - говорится в сообщении.

Напоминается, что в павильонах "Здоровая Москва" все желающие могут пройти расширенную программу обследования здоровья: проверить легкие, сердце, желудочно-кишечный тракт, щитовидную железу, узнать, есть ли сахарный диабет или злокачественные новообразования. Результаты будут доступны в электронной медкарте. Всего в программу входят более 10 различных исследований. Это общий анализ крови, экспресс-анализ крови на определение уровня глюкозы и холестерина, измерение артериального давления, электрокардиография.

Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" с 27 апреля по 1 июля действует программа "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе", в которой могут поучаствовать горожане старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса. Им вручат подарочную карту на одну тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю) или электронный сертификат (промокод) такого же номинала. Чтобы принять участие в программе, необходимо иметь московский полис ОМС. Эта же программа действует в поликлиниках и в местах работы выездных бригад вакцинации.

"Всего в программе приняли участие уже больше 155 тыс. человек. Свыше 68 тыс. получили призовые карты в пунктах вакцинации, еще более 87 тыс. - баллы на сайте", - отмечается в сообщении.