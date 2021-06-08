Отходы из Кирова после пожара на полигоне в Лубягино будут вывозить на другие полигоны

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области перенаправят поток отходов из областного центра на альтернативные полигоны твердых бытовых отходов после пожара на полигоне в Лубягино под Кировом. Об этом во вторник рассказал журналистам министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев.

Возгорание на полигоне в Лубягино было зафиксировано в 17:40 в понедельник, распространение огня было остановлено в ночь на вторник, утром власти сообщили о ликвидации открытого горения. В настоящее время места задымления отсыпают грунтом.

По словам министра, на сегодня полигон не действует. "С момента, как начался пожар, вывоз мусора был остановлен. Самый основной рабочий вариант - Зуевка. Также ремонтные работы начнутся в Оричах. Этого достаточно, чтобы вывозить из города мусор", - сказал Селезнев, отвечая на вопрос о том, на какие полигоны будут вывозить отходы на период приостановки работы полигона в Лубягино.

Он уточнил, что проливка полигона после пожара может занять от трех до пяти дней. Причину пожара установят эксперты.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели замеры качества воздуха в районе населенных пунктов Татары, Кузнецы, Исуповская и Вахренки. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Контроль за качеством воздуха продолжается, сейчас готовятся результаты замеров, проведенных ночью.