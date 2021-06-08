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Ученый объяснил выход нефти в Ухте естественным геологическим процессом

По словам проректора по науке и инновационной деятельности Ухтинского государственного технологического университета Германа Леппке, явление характерно для данной местности и происходит регулярно

УХТА /Республика Коми/, 8 июня. /ТАСС/. Выход нефтесодержащей жидкости на поверхность в центре Ухты обусловлен естественным геологическим процессом, характерным для этой местности. Об этом рассказал ТАСС во вторник проректор по науке и инновационной деятельности Ухтинского государственного технологического университета Герман Леппке.

О выходе на поверхность нефтесодержащей жидкости сообщили ранее в пресс-службе администрации Ухты. По ее данным, произошедшее имеет естественные причины и не представляет угрозы.

"Ничего удивительного с научной точки зрения в этом нет. Такое явление характерно для Ухтинского района Республики Коми, потому что это естественный геологический процесс выклинивания "каменного масла", как называли это еще много веков назад. Впервые природа удивила местное население в XVII веке", - сказал Леппке.

Он отметил, что горожане сталкиваются с выходом такой жидкости регулярно и "даже набирают ее для использования в лечебных целях от болезней суставов и на сувениры".

Леппке также напомнил, что еще первый в стране нефтедобытчик Федор Прядунов, работавший в XVIII веке, получал топливо именно из таких источников.

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