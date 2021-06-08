В мэрии Ухты сообщили, что причиной выхода нефти в городе стала старая деревянная скважина

СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Причиной проявления нефти в центре города Ухта в Республике Коми послужила старая, предположительно, деревянная скважина, которая осталась от Ухтинской геологоразведочной экспедиции, организованной в 1958 году. Угрозы для жителей нет, скважину готовят к ликвидации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ухты во вторник.

"Изначально в качестве причины рассматривался естественный выход нефти на поверхность или незатампонированная скважина. Сегодня после земляных работ был найден оголовок старой многолетней давности скважины Ухтинской геологоразведовательной экспедиции. Его диаметр составляет около 40 см, предположительный материл изготовления - дерево. Изливаний из оголовка нет, он находится на глубине около двух метров и окружен слоями пород с примесью глины", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Угрозы от нефтепроявлений для населения нет, также нет вероятности попадания нефти в водные объекты, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Ухты Владимир Полуянов. "На сегодня наша основная задача - обеспечить безопасность жителей и закрыть провал. Проведем временную консервацию оголовка и засыплем провал землей, после чего будем готовить скважину к ликвидации. В Роспотребнадзор направлено письмо о взятии проб около оголовка скважины и в прилегающем жилом массиве", - привела пресс-служба слова Полуянова.

Также он отметил, что почти весь город находится рядом с объектами старой геологоразведки, поэтому на территории муниципалитета есть много разведочных скважин, которые с течением времени вновь начали себя проявлять. Этой весной были обнаружены нефтепроявления на реке Чуть. "Вся территория Ухты расположена над Чибьюским нефтяным месторождением, которое осваивалось до середины прошлого века. Отбурены сотни скважин. Многие из них уже находятся под домами. Некоторые, несмотря на процедуру их ликвидации, начинают пропускать нефть. Вероятно, так восстанавливается пластовое давление в залежи", - объяснил сотрудник историко-краеведческого музея, горный инженер Дмитрий Мартемьянов.

Как сообщало Минприроды Коми, большое количество бесхозных отработанных углеводородных скважин расположено на территории Усинского, Ижемского, Ухтинского районов Коми, которые потенциально представляют опасность для окружающей среды, где фиксируются проявления нефти и газа. Предварительно, на территории Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - прямо в границах города Ухты.