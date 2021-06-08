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Пандемия COVID-19
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Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований "Ковивак"

В них примут участие 32 тыс. добровольцев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак", участие в которых примут 32 тыс. добровольцев. Соответствующая информация опубликована во вторник на сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.

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"Открытое сравнительное исследование профилактической эффективности и несравнительное исследование иммуногенности и безопасности препарата "Ковивак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Начало исследований - 2 июня 2021 года, конец - 30 декабря 2022 года. Количество пациентов - 32 000", - следует из информации, указанной на сайте.

В данных реестра также указывается, что исследования будут проходить на базе 16 медицинских организаций в таких городах, как Киров, Санкт-Петербург, Москва, Обнинск, Челябинск, Татарстан, Железногорск, Старый Оскол и Новотроицк.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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