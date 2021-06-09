Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за $56 тыс.

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Автомобиль принцессы Дианы, которым она управляла почти 40 лет назад, выставили на аукцион Reeman Dansie в графстве Эссекс. Ford Escort с пробегом в 83 тыс. миль (133,5 тыс. км) предварительно оценен в £40 тыс. ($56,6 тыс.), сообщает в среду газета The Times .

По словам представителя компании Льюиса Рабетта, "конечно, это скромный 1,6-литровый Ford Escort, но тот, кто был его первым владельцем, выводит автомобиль на совершенно другой уровень".

"Многие люди собирают памятные вещи народной принцессы Дианы и некоторые из их коллекционируют классические автомобили, и этот Ford Escort - идеальный предмет для разговора в любом гараже", - полагает он. Тем более, что он был подарен перед свадьбой в 1981 году Диане принцем Чарльзом.

Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro с пробегом в 30 тыс. км был продан на аукционе в 1990-х годах за £6 тыс. ($8,5 тыс.), а сейчас выставлен в Транспортном музее Ковентри.

Еще один ее автомобиль, 2,3-литровый Audi 80 Cabriolet 1994 года выпуска, ушел с молотка в 2020 году за £58 тыс. ($82 тыс.) после того, как его дважды не удалось продать.