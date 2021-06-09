Одну из медсестер, пострадавших при пожаре в рязанской больнице, отпустили домой

ТАСС, 9 июня. Одна из троих медсестер, госпитализированных в результате возгорания в ОКБ им. Семашко в Рязани, выписана домой, еще две сотрудницы больницы продолжают лечение. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Рязанской области.

"В настоящее время тяжелая пациентка доставлена силами санавиации в московский ожоговый центр имени Вишневского. Вторая медсестра выписана домой, третья получает необходимое лечение в отделении. Ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В среду пострадавших медсестер и пациентов, переведенных из отделения, где произошел пожар, посетили представители Минздрава РФ, в том числе заместитель министра Олег Гриднев. Как пояснили в правительстве региона, состояние 26 человек, переведенных в другие корпуса больницы, оценивается как удовлетворительное.