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Пожар в реанимации в Рязани

Одну из медсестер, пострадавших при пожаре в рязанской больнице, отпустили домой

Две другие пострадавшие продолжают лечение

ТАСС, 9 июня. Одна из троих медсестер, госпитализированных в результате возгорания в ОКБ им. Семашко в Рязани, выписана домой, еще две сотрудницы больницы продолжают лечение. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Рязанской области.

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"В настоящее время тяжелая пациентка доставлена силами санавиации в московский ожоговый центр имени Вишневского. Вторая медсестра выписана домой, третья получает необходимое лечение в отделении. Ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В среду пострадавших медсестер и пациентов, переведенных из отделения, где произошел пожар, посетили представители Минздрава РФ, в том числе заместитель министра Олег Гриднев. Как пояснили в правительстве региона, состояние 26 человек, переведенных в другие корпуса больницы, оценивается как удовлетворительное.

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РоссияРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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