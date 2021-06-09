В Сочи продолжат наводить порядок в градостроительной сфере после инцидента со стрельбой

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сочи продолжат наводить порядок в градостроительной сфере курорта, а также разъяснительную работу по сносу самостроев после инцидента, в результате которого были застрелены два судебных пристава. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский в ходе межведомственного совещания.

В среду утром житель Сочи возле дома по улице Просвещения, 81/2, предположительно, из ружья застрелил двух судебных приставов, которые прибыли на объект для исполнения решения суда по сносу самостроев.

"После завершения следственных действий мы продолжим приводить все в соответствие. Мы на регулярной основе проводим работу с населением, подключаем территориально-общественные самоуправления и депутатов. Продолжим разъяснительную работу по сносу самостроев на территории Сочи и впредь. Наша задача - навести порядок в вопросах земельной документации на данном участке и в целом в градостроительной сфере курорта" - приводит пресс-служба администрации Сочи слова мэра Копайгородского.

Уточняется, что совещание началось с минуты молчания, мэр выразил соболезнования семьям погибших. "Мы обязательно окажем помощь и всяческую поддержку семьям погибших сотрудников Федеральной службы судебных приставов", - резюмировал глава Сочи.

У себя в Telegram-канале Копайгородский написал, что подозреваемый использовал один из незаконно возведенных бараков в качестве склада, а сам проживал в другом - тоже самострое. По его словам, несколько сооружений барачного типа, которые подлежат сносу, располагаются в первой санитарной зоне рядом с железнодорожными путями.