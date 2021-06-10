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Минздрав предложил запретить в ЕАЭС производство и оборот снюсов

В проекте соглашения подчеркивается, что компоненты такой продукции являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными
Утилизация арестованной бестабачной никотиносодержащей продукции Донат Сорокин/ТАСС, архив
Описание
Утилизация арестованной бестабачной никотиносодержащей продукции
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза, пишет в четверг со ссылкой на проект документа газета "Известия".

В проекте соглашения подчеркивается, что "некурительная никотиносодержащая продукция специально разработана, чтобы создавать и поддерживать зависимость", а ее "компоненты и выделяемые вещества являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными".

В Минздраве подтвердили подлинность документа. Проект соглашения направят для рассмотрения в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию в течение месяца после его внесения в Евразийскую экономическую комиссию. Если он будет оперативно одобрен всеми сторонами, то сможет вступить в силу уже в начале 2022 года, уточнила пресс-служба ведомства.

Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.

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