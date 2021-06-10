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Стихийный мемориал организовали на месте гибели двух судебных приставов в Сочи

Память погибших почтили минутой молчания
© Максим Тищенко/ТАСС

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Жители Сочи и гости города организовали стихийный мемориал для возложения цветов на месте гибели двоих судебных приставов, священник отслужил панихиду.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

"Сегодня с самого утра сочинцы и гости курорта несут цветы к месту гибели двух судебных приставов, Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна, погибших 9 июня в Адлерском районе на улице Просвещения. Память погибших почтили минутой молчания, священник армянской апостольской церкви отслужил заупокойную панихиду", - сообщили в пресс-службе.

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