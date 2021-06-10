Роскосмос рассмотрит возможность создания формы для байкеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роскосмос планирует рассмотреть возможность создания на одном из предприятий отечественного двигателя для мотоцикла и защитной формы, предназначенной для байкеров. Об этом сообщил ТАСС гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в четверг.

"Защитная форма для мотоциклистов - это целая наука. Дадим поручение рассмотреть варианты с учетом технологий материалов, которые мы используем в пилотируемой космонавтике", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также уточнил, что специалисты рассмотрят возможность создания и базового серийного двигателя для мотоцикла. "Для этого будет создана совместная рабочая группа", - пояснил он.

В рамках старта мотопробега "Космос наш - 60. Юрий Гагарин" Рогозин предложил сформировать творческий и инженерный коллектив, попытаться сделать на одном из предприятий Роскосмоса такое направление. "Это будет здорово - сделать дизайн и форму. Почему не можем сделать хорошую защитную форму?" - сказал гендиректор госкорпорации.

В свою очередь лидер "Ночных Волков" Александр Залдостанов (Хирург) сказал ТАСС, что очень рад, что Рогозин откликнулся на его идею. "Мы летаем в космос, делаем такие масштабные вещи, и у нас нет своего серийного русского мотоцикла. <...> Я очень рад, что Дмитрий Олегович так живо откликнулся на мое предложение. Это будет что-то новенькое. Он должен быть простой как автомат Калашникова, но достойный", - считает байкер.

Мотопробег на Восточный

Мотопробег "Космос наш - 60. Юрий Гагарин", приуроченный к юбилею первого полета человека в космос, стартовал от здания Роскосмоса. В рамках акции всероссийский мотоклуб "Ночные волки" планирует посетить ключевые организации Роскосмоса, а также мероприятия на космодроме Восточный, где 1 июля запланирован запуск британских спутников связи OneWeb. Мотопробег продлится с 10 июня по 15 июля от Москвы до Владивостока.

Участники пробега также передадут музею космодрома Восточный работы финалистов школьного конкурса детских рисунков "Космос наш - 60. Юрий Гагарин".