"Спутник V" продемонстрировал эффективность в 94,3% при применении в Бахрейне

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность в 94,3% в ходе применения в Бахрейне, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Королевства Бахрейн.

"Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года", - сообщили в фонде.

При этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента "Спутник V", протекали в легкой форме. В ходе вакцинации российским препаратом не было выявлено серьезных нежелательных явлений, также не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации также отсутствуют.

Ранее РФПИ, суверенный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat и "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") договорились о строительстве предприятия по производству российской вакцины "Спутник V" в Бахрейне. Ожидается, что продукция данного предприятия будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.